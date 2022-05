Una vacanza di qualche giorno in occasione del suo addio al nubilato. Così Beatrice Valli ha deciso di vivere i momenti che precedono le sue nozze, previste il prossimo 29 maggio con Marco Fantini. Sui social le immagini delle ore passate con le amiche e anche qualche scatto davvero piccante che ha stuzzicato anche lo stesso futuro marito…

Precisiamo subito che si tratta di alcune foto scattate probabilmente alla sola visione delle sue amiche, però, Beatrice Valli ha comunque infiammato il web con due immagini senza veli nel corso della vacanza per l’addio al nubilato. La donna, nota ex di Uomini e Donne nonché nota influencer, ha trascorso alcune ore con le amiche prima del fatidico sì con Marco Fantini.

In Puglia, la Valli si è divertita e ha avuto modo di vivere alcuni momenti di leggerezza e, allo stesso tempo, di scatenare la gelosia del futuro marito. L’occasione si è presentata in una vasca della masseria di lusso che ospita lei e il suo gruppetto di amiche festaiole. La ragazza ha posato completamente senza veli godendosi l’acqua fresca e crogiolandosi al sole.

Tra i tanti commenti arrivati dai follower si legge, però, anche uno molto speciale direttamente da Fantini: “Avevi finito i cambi in valigia?”, le ha infatti scritto il futuro marito evidentemente geloso e un po’ turbato dalle foto della ormai prossima moglie.

Lei, dal canto suo, ha solo ironizzato nella didascalia della foto limitandosi ad un: “cit. ‘Ma sei una mamma’”, facendo riferimento alla sua grande femminilità e bellezza “nonostante” la maternità.

Di seguito il post della Valli su Instagram relativo ai giorni trascorsi per l’addio al nubilato:

View this post on Instagram

