Un’accesa discussione si è consumata in diretta all’Isola dei Famosi tra l’attore e l’opinionista a causa di un “caro” usato al maschile di troppo.

Tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria c’è stato un litigio piuttosto acceso dopo delle nomination fatte dall’attore. La discussione è degenerata quando l’attore ha chiamato “caro” l’opinionista, rivolgendosi a lei con il maschile. Vladi si è sentita offesa e l’ha presa come una mancanza di rispetto. Anche il web di è sollevato contro Vaporidis non gradendo l’offesa rivolta a lei.

La lite tra Vaporidis e Luxuria e l’attacco all’opinionista

Come riporta Fan Page, Vladimir Luxuria fa delle precise osservazioni su Nicols Vaporidis e dichiara: “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca.” Il motivo di tale opinione da parte di Vladi sarebbe stata una nomination dell’attore a causa del quale la coppia Russo sarebbe uscita. A questo punto, l’attore ha replicato: “Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c’è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare. La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una cazzata e mi dispiace“. Da qui sarebbe scoppiata la lite. L’attore ha definito trash la scelta del pubblico di salvare Carmen e il figlio e Luxuria sbotta: “Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume“. A questo punto l’attore dichiara: “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…” ma Vaporidis viene subito interrotto dall’opinionista che dichiara: “Intanto dì ‘cara’ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto. E con questo ho chiuso”. “Porta rispetto tu, le opinioni si rispettano…“

