L’ex naufraga è tornata a parlare del dramma di non riuscire più a vedere suo figlio a causa della burocrazia dovuta alla pandemia, il suo sfogo è commovente.

Aida Yespica sta vivendo un suo personale dramma a causa della burocrazia. La modella non riesce a vedere suo figlio da oltre due anni per la pandemia, in quanto il figlio è rimasto negli Stati Uniti a vivere con il padre, Matteo Ferrari. Il problema sarebbe legato al visto e ad alcune scartoffie burocratiche che le impediscono di andarlo a trovare.

Le dichiarazioni di Aida Yespica

Come riporta notizie.it, Aida Yespica dichiara: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare. Io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile“.

L’amore con il calciatore è dunque terminato da tempo con tanto di battaglie legali per la custodia del figlio. Ora i rapporti sono migliorati per il bene del piccolo ma Aida sogna di poterlo riabbracciare dopo due anni senza poterlo vedere. Un dramma per una mamma non poter avere contatti con il proprio figlio, sopratutto se sono faccende burocratiche ad impedirlo e che sono difficili a volte molto lunghe da risolvere.

