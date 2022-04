Il rapper è finalmente tornato a casa dopo essersi operato al San Raffaele e ad attenderlo tanti palloncini e la sua piccola Vittoria che lo stringe e non lo molla più.

Fedez è stato dimesso dall’ospedale il 31 marzo, dopo essersi operato per il tumore al pancreas. L’operazione è molto delicata, tanto da richiedere dei giorni di ricovero. Ora il rapper è a casa con la sua famiglia e la sua piccola Vittoria lo abbraccia teneramente ma non vuole più lasciarlo.

Il toccante abbraccio con sua figlia

Fedez tornato a casa pubblica un video in cui la piccola Vittoria abbraccia il suo papà ma al momento di andare a dormire lei proprio non vuole lasciarlo. Vedendo l’attaccamento e l’amore di sua figlia, il rapper scoppia in lacrime e si commuove. Per il cantante sono stati giorni molto difficili e ora tornare a casa significa “tornare alla vita” come lui stesso ha scritto pochi giorni fa sui social.

Dopo essere stato dimesso, Fedez ha ringraziato i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano che l’hanno operato e accudito: “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente.Si torna a casa, si torna a vivere“.

