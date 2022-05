Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Marika Milani: dalla vita da commessa ai film per soli adulti.

Marika Milani è una delle muse di Siffredi e ha deciso d’intraprendere la carriera di attrice di film per soli adulti dopo una vita trascorsa a fare la commessa. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per le curiosità e il suo rapporto con la famiglia.

Chi è Marika Milani: la carriera

Marika Milani – di cui non si conosce il vero nome – è originaria della Lombardia (ma non è dato sapere con esattezza quando e dove sia nata). Dopo una vita trascorsa a lavorare come commessa in un supermercato ha deciso di lanciarsi nel cinema per soli adulti e per questo si è recata a Budapest, dove ha frequentato l’Academy di Siffredi.

“Ho scelto questa svolta professionale, perché sentivo di vivere una vita che non era più la mia: non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, principalmente per credere in me stessa”, ha dichiarato a Mow Magazine. Ha viaggiato per l’Italia per portare avanti la sua carriera di attrice ma lei stessa ha ammesso di vivere in Lombardia con la sua famiglia.

Marika Milani: la vita privata

L’attrice è estremamente riservata sulla sua vita privata e su Instagram preferisce proteggere la sua privacy. Lei stessa ha confessato di abitare insieme a sua madre e a suo fratello. A suo dire sua madre l’avrebbe incentivata ad essere “meno timida” nel suo lavoro: “Mia mamma mi appoggia in tutto e per tutto: è lei che mi sprona molte volte, anche ad essere… meno timida”, ha confessato a Mow Mag. L’attrice non ha mai confessato apertamente se sia fidanzata e non è dato sapere quali siano i suoi guadagni.

Marika Milani: le curiosità

– Ha un rapporto speciale con suo fratello ma ha confessato che, essendo molto protettivo nei suoi confronti, non sarebbe stato felice della sua scelta di intraprendere una carriera nei film osé.

– Ama cucinare e il suo piatto preferito è il risotto.

– Le piace fare immersione subacquea.

– Ha viaggiato in giro per il mondo e senza dubbio una delle sue grandi passioni sono le località tropicali.

– Il colore dei suoi capelli al naturale è biondo cenere.

– Siffredi ha dichiarato di trovare la sua bellezza simile a quella di Moana.

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG