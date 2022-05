L’ex allieva di Amici Manola Moslehi ha pubblicato un filmato che fa pensare ad una proposta di matrimonio arrivata in modo particolare…

Vi ricordate di Manola Moslhei? L’ex allieva di Amici ha ricevuto un regalo molto speciale da parte del suo fidanzato che le ha organizzato una sorpresa doppia. Sui social, ecco un filmato dell’accaduto che fa pensare ad una proposta di matrimonio davvero speciale…

Manola Moslhei ex Amici si sposa?

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Attraverso alcuni post su Instagram, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi Manola Moslehi, oggi nota conduttrice radiofonica, ha fatto vedere la splendida sorpresa ricevuta dal suo compagno che resta ancora misterioso al pubblico.

Il ragazzo ha regalato un’escusione in elicottero alla giovane donna che è rimasta assolutamente sorpresa dalla situazione e si è goduta ogni attimo dell’avventura. Come se non bastasse, poi, ecco un anello che fa pensare ad una proposta di matrimonio.

Resta il dubbio solo per la didascalia che ha accompagnato il post social: “E mi fa: ‘scusa il ritardo. Buon compleanno amore mio'”.

Si è trattato solo di un regalo per la festa di compleanno oppure l’anello ricevuto e mostrato nel filmato è un indizio per le future nozze? Al momento non si sa ma siamo sicuri che nelle prossime ore qualcosa di più verrà svelato, in un senso o in un altro.

Intanto non resta che osservare con piacere la gioia della ragazza che sicuramente è rimasta colpita piacevolemente dal gesto del suo innamorato. Auguri e, in caso di nozze, buon matrimonio!

Di seguito il post col filmato della Moslehi pubblicato su Instagram:

