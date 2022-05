Laura Torrisi in splendida forma. Una giornata al fiume diventa l’occasione perfetta per sfoggiare il fisico in bikini…

Avventura, divertimento e tanta sensualità. Le ultime ore di Laura Torrisi hanno raccolto un insieme di emozioni e sensazioni davvero uniche che sono state condivise, in un certo senso, anche con i tanti seguaci social. La bella attrice ha vissuto una giornata al fiume e ha regalato panorami mozzafiato non solo per quanto riguarda i luoghi visitati…

Laura Torrisi al fiume super sensuale

LAURA TORRISI

Una divertente giornata al fiume si è trasformata in un momento di grande fervore per i suoi seguaci sui social. Parliamo di Laura Torrisi che ha pubblicato alcune stories su Instagram della sua speciale escursione.

Prima alcuni filmati dei sentieri praticati per arrivare al bellissimo posto, poi, un tuffo riposante e fresco per godersi il momento. La Torrisi ha davvero acceso i tanti ammiratori sul noto social network non solo per la bellezza del luogo visitato ma anche, e soprattutto, per il suo fisico mozzafiato mostrato con grande orgoglio.

Se la sua fisicità non è certo una novità – l’attrice ha abituato i suoi ammiratori a diverse foto piccanti -, in questo caso la donna si è davvero superata mettendo insieme la sua solita semplicità con una super dose di sensualità.

La gita al fiume in short, t-shirt e zaino non sembrava poter trasformarsi in un’esplosione di tale portata e, invece, via gli abiti per un tuffo ed ecco che col bikini tutto cambia. Immersa nella natura, la showgirl sembra a proprio agio e mostra le sue forme importanti sempre perfette. I complimenti si sprecano e per questo lasciamo parlare le immagini…

Di seguito il post Instagram della Torrisi:

