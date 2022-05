La guerra in Ucraina deve finire e Ilona Staller prova a convincere Putin con una proposta a luci rosse pur di avere la pace…

La terribile invasione della Russia che ha dato il là alla guerra in Ucraina continua e non sembrano esserci segnali di pace. Ecco perché sono stati molti i personaggi, più o meno, famosi a voler provare a lanciare un messaggio per “convincere” Vladimir Putin a desistere. Anche Ilona Staller, o se preferite Cicciolina, ha voluto provare a dare il suo contributo. La proposta al numero uno russo, in questo caso, è davvero particolare…

Ilona Staller: proposta a luci rosse per Putin

VLADIMIR PUTIN

Non ha fatto giri di parole Ilona Staller, un po’ per mettersi in mostra e un po’, ne siamo certi, per provare davvero a dare il suo contributo per fermare la guerra in Ucraina. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’ex pornodiva ha scritto: “Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!”, le sue parole. A fare seguito alle sue parole anche una serie di hashtag come #love e #nowar.

Un messaggio social che ha generato diverse reazioni. Non solo positive. Se da una parte c’è chi ha ringraziato la donna per questo bizzarro tentativo, dall’altra c’è chi non ha apprezzato e, anzi, ha criticato il modo in cui la Staller ha voluto quasi “ridicolizzare” questo momento terribile che l’umanità sta vivendo con la guerra in Ucraina.

Di seguito il post Instagram di Cicciolina per Putin:

Riproduzione riservata © 2022 - DG