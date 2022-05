Terribile lutto nella musica: nelle scorse ore è morto Andy Chaves, cantante dei Katastro. L’annuncio e il tributo.

Una terribile notizia ha scosso il mondo della musica. A 32 anni, è morto Andy Chaves, cantante dei Katastro. Il ragazzo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. A darne l’annuncio è stato il resto del gruppo che ha chiesto anche di rispettare la privacy della famiglia.

Morto Andy Chaves dei Katastro: aveva 32 anni

lutto mano candela

Un messaggio che gli appassionati di musica non avrebbero mai voluto sentire. Andy Chaves, 32enne cantante dei Katastro, è morto a seguito di un brutto incidente stradale. I membri della band, con il cuore spezzato, hanno confermato la sua morte in una dichiarazione pubblicata in un post su Instagram: “Siamo completamente devastati di dover annunciare la perdita di nostro fratello e cantante Andy Chaves. Per favore, rispettate la privacy della famiglia di Andy e dei membri della band mentre tutti iniziamo a elaborare questo lutto. Grazie per l’amore e il supporto”.

La tragedia pare essersi consumata lungo la North Pacific Highway, in California. Chaves era a bordo di una vettura con altri due amici e, per cause ancora da capire, la sua vettura è andata a schiantarsi prima col marciapiede e poi con altri mezzi che si trovavano sul ciglio della strada probabilmente per la manutenzione della stessa.

Sull’incidente sono ancora in corso accertamenti per comprenderne meglio la dinamica.

I Katastro, intanto, hanno subito organizzato un tributo per Chaves con una serata in suo onore e fiaccolata che ha avuto tanto seguito. Momenti davvero emotivi per omaggiare il 32enne tragicamente deceduto.

Di seguito il post dei Katastro che annuncia la morte del compagno e amico:

Questo, invece, il post con la fiaccolata in memoria di Chaves:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG