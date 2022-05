Laura Pausini ha festeggiato i suoi 48 anni in compagnia della famiglia e dei collaboratori più stretti. Le immagini sui social.

Reduce dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022, nel quale ha trionfato l’Ucraina, Laura Pausini si è potuta finalmente godere qualche ora di relax e gioia insieme alle sue persone più care. L’occasione è stata quella del suo 48esimo compleanno per il quale le è stata organizzata una festa a sorpresa…

Laura Pausini, festa a sorpresa per il compleanno

Laura Pausini

La bravissima Laura Pausini non poteva sperare in una festa più bella per i suoi 48 anni. Come mostrato dalla diretta interessata sui social, precisamente su Instagram, allo scoccare della mezzanotte ha ricevuto gli auguri più sentiti da parte dei suoi cari. In compagnia di famiglia e collaboratori, la cantante ha trascorso qualche momento di felicità e riposo dopo le fatiche dell’Eurovision.

Palloncini colorati, una buonissima e bellissima torta, ma soprattutto l’affetto delle persone che più contano nella sua vita. Dal marito Paolo Carta alla figlia Paola e, ovviamente, anche Lila, la cagnolina di famiglia.

Alla soglia dei 50 anni, la Pausini resta sempre molto solare ed energica e la conferma arriva anche dalle foto condivise su Instagram. “It’s my birthday”, ha scritto nella didascalia delle immagini pubblicate. Tantissimi i like e i messaggi d’auguri ricevuti da ogni parte del mondo.

Un periodo davvero d’oro per l’arista che, dopo il successo dell’Eurovision, potrà pensare ad altri impegni lavorativi che faranno seguito anche al recente documentario in cui si è raccontata senza filtri e che è disponibile su Prime Video.

Di seguito le immagini condivise su Instagram dalla stessa Pausini:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG