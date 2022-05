Un tuffo nel passato per Sabrina Ferilli che ha raccontato di come, da piccola, non era molto apprezzata dall’universo maschile.

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione condotta da Serena Bortone sulle reti Rai, Sabrina Ferilli ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra passato e presente. Tra gli aneddoti rivelati dalla showgirl e attrice anche qualche riferimento al lato estetico e di come, da piccola, non era molto apprezzata dal mondo maschile.

Sabrina Ferilli: “Mi facevano sentire brutta”

SABRINA FERILLI

“Io non ho mai avuto nessuno che mi venisse dietro fino ai 25-26 anni. Fine media e primi di liceo fino a fine liceo è stata una carneficina. Avevo il fisico da donna ma ero alle medie. Poi non so, sono cambiata un po’. Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, ma mi ci facevano sentire così”, ha spiegato Sabrina Ferilli senza peli sulla lingua. “Chi mi faceva stare così? Gli altri ragazzini. Ci rimanevo male, sì. Non ho avuto fidanzati per molti anni. Ero l’unica. Per 8-9 anni non ho avuto un fidanzatino. Sai le cotte del liceo? Fisici che mettevano paura, quella è l’età in cui si amano le ragazzine piccoline, tutte fibra rossa che pesano pochissimi. Capelli stupendi. Io avevo una montagna di capelli…”.

“Poi dopo ce ne siamo fregati tutti. Quando sono sbocciata mi son divertita? Eh… Diciamo che non ho rivisto molti di quelli che mi piacevano e che non ricambiavano. Alcuni sì e mi sono divertita. Ma poi ho detto ‘meno male che non è successo prima’. Erano dei mostri (ride ndr). Diciamo che è andata liscia così”.

Di seguito il post su Twitter pubblicato dal profilo ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’ con le parole della Ferilli:

Riproduzione riservata © 2022 - DG