Dopo aver mandato a quel paese Putin, Damiano David dei Maneskin è stato criticato: tanti i commenti negativi e gli insulti sui social.

Dopo il successo internazionale ottenuto con la loro partecipazione al Coachella Festival, i Maneskin sono giunti, ancora di più, sulla cresta dell’onda. Damiano, però, ha ricevuto tanti insulti social, dopo aver mandato Putin a quel paese. Il suo commento: “Benvenuti in Italia“.

Damiano manda a quel paese Putini: arrivano insulti social

I Maneskin hanno partecipato al festival di Coachella, riscuotendo un grande apprezzamento di pubblicco. Sul palco della popolare kermesse musica che si svolge in California, il frontman della rock band italiana ha mandato Putin a quel paese. Il video:

Un atteggiamento che non è piaciuto a molti utenti dei social, i quali gli hanno scritto diversi messaggi in privato e non per esprimere il loro dissenso alla provocazione lanciata sul palco: “Ucraina libera, fan***o Putin“.

Damiano David

Il commento di chef Rubio

Tra coloro che hanno attaccato Damiano David sui social, c’è stato anche chef Rubio che non è stato molto delicato nel commentare l’esternazione del cantante.

Ecco cosa ha detto: “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grr quanto siete ribelli c***o“.

