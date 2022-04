Siparietto curioso tra il noto imprenditore Flavio Briatore e l’influencer Khaby Lame che a Montecarlo hanno dato spettacolo…

Una “gara” in carrozzella molto speciale. Succede a Montecarlo e i protagonisti sono Flavio Briatore e il noto inflencer, da ben 75 milioni di seguaci, Khaby Lame. I due si sono divertiti e hanno voluto condividere sui social la loro giornata particolare.

Briatore: gara in carrozzella spinto da Khaby Lame

FLAVIO BRIATORE

A rendere nota la pazza “gara” in carrozzella avvenuta in quel di Montecarlo è stato lo stesso Flavio Briatore che pochi giorni fa ha festeggiato i 72 anni con una serie di storie Instagram dall’alto tasso di divertimento.

“Oggi ho un autista speciale un po’ spericolato”, ha scritto l’imprenditore sui social. Nelle immagini da lui condivise anche l’audio decisamente simpatico con Khaby Lame che non si è tirato indietro nel spingerlo anche con una certa velocità.

“Corri Khaby corri”, si sente da chi sta filmato la situazione. “Attenzione, attenzione. C’è il sorpasso. Eccolo lui, parte, fa la rotonda. Torna indietro. Uuuuh”, il commento del divertito influencer su quanto stava facendo.

Una giornata insieme

Dopo la corsa in carrozzella, per i due protagonisti del siparietto social, è andata in scena una giornata all’insegna del buon cibo e di altro divertimento come mostrato poi da diverse altre immagini pubblicate in rete.

Pranzo insieme, un caffè e un’altra uscita in compagnia anche del figlio di Briatore Nathan Falco. Poi, in serata, anche una festa dove è stato ospite il campione del mondo della Formula Uno Max Verstappen. Di seguito un post Instagram di Briatore che conferma anche una cena con tutti i protagonisti della giornata:

