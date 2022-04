Tosca racconta la malattia che l’ha colpita durante l’infanzia e di come sia viva per miracolo grazie all’intervento tempestivo dei medici.

Un racconto toccante quello che ha fatto Tosca a Oggi è un altro giorno. La cantante ha rivelato che, da bambina, è stata colpita da una malattia che le lasciò pochi mesi di vita. Un problema serio di salute che riuscì a debellare grazie ai medici del San Camillo.

Tosca: la malattia da bambina

In una intervista a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Tosca ha raccontato alla conduttrice la malattia che l’ha colpita nel corso dell’infanzia e di come è stata fortunata nell’essere salvata in tempo. L’intervista:

“Avevo pochi mesi di vita, mi hanno salvato la vita”

Tosca racconta l’infanzia e la malattia a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #19aprile pic.twitter.com/fD0NphqWBZ — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 19, 2022

Da bambina, era al Luna Park, insieme ai cugini, quando – alzando il braccio per prendere lo zucchero filato – la madre si accorse che, dietro la schiena, aveva una sorta di reazione cutanea: “Tutti segni molto grossi, come un eritema importante“, come si apprende dalle parole della cantante.

Tiziana Donati Tosca

La diagnosi dopo i controlli

Come racconta l’artista, in un primo momento credevano fosse una reazione allergica derivata dall’aver mangiato troppe fragole, ma le cose non stavano così.

“Era un eritema nodoso e reumatismo articolare acuto, che adesso fa ridere, ma era portato dalle tonsille” una malattia che poteva anche condurre a “tumore osseo […] se ne sono accorti dopo, perché io non camminavo più”.

Una sua zia la porto all’Ospedale San Camillo, dove si accorsero del problema: “I dottori mi hanno presa al volo, dicendo ‘ha pochi mesi’…mi hanno salvata”.

