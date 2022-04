Dichiarazioni choc della nota cantante Arisa al programma Ti Sento, condotto da Pierluigi Diaco sulle reti Rai.

Hanno dell’incredibile le dichiarazioni che arrivano in anteprima da parte di Arisa, nota artista della musica, rilasciate al programma di Rai2 “Ti Sento“, condotto da Pierluigi Diaco. La cantante si è raccontata a 360° confessando di aver passato un periodo davvero nero nella sua vita e di aver pensato anche al suicidio, da lei definito come un “sottrarsi alla vita”.

Arisa: “Ho pensato di sottrarmi alla vita”

Arisa

Arisa ha scelto la spontaneità e la dolcezza per raccontare alcuni particolari ancora ignoti della sua vita e del suo passato. Rispondendo a Diaco, la cantante ha confessato anche di aver pensato al suicidio, ma poi di aver visto prevalere la sua fede e la voglia di vivere.

“Ho pensato di sottrarmi alla vita“, le parole della cantante. “Sì ci ho pensato. Credo che un po’ tutti lo pensiamo. Però poi io sono una ragazza di fede. E lo sono anche in questa ottica. C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che nel dopodomani (inteso il futuro) c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere’”.

Rinascita

Ma se da una parte c’è stata la confessione sul togliersi la vita, dall’altra anche una curiosa rivelazione a proposito della possibilità di averne una seconda. Come una rinascita che Arisa vorrebbe vivere come ermafrodita. “Battiato mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita”.

Incalzata da Diaco, Arisa ha poi spiegato questa sua visione: “Perché ermafrodita? Perché così sei tutto. Fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita. Una cosa è di testa e una cosa è fisicamente”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG