Si era trasferita a Roma Ludovica Bargellini per coltivare la passione per la recitazione, ed è proprio nella Capitale che è morta a causa di un incidente in auto.

Nella periferia di Roma, ieri notte, Ludovica Bargellini è mora in seguito a un incidente con la sua Lancia Y. L’attrice è andata a sbattere con la sua auto contro un muro, e non ha resistito all’impatto. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche, tra le ipotesi figura anche un colpo di sonno.

Addio a Ludovica Bargellini nota per aver recitato con Sorrentino

Come riporta il Corriere della Sera: “Nelle foto pubblicate sul sito della sua agenzia appare in tutta la sua fresca bellezza, pelle ambrata e occhi color smeraldo. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici che si stanno inseguendo su Facebook. Era a nota a tanti dello spettacolo, avendo lavorato anche con Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope“.

Una foto di Ludovica

La polizia sta esaminando il luogo dell’incidente per comprendere cosa sia davvero successo all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, dove Ludovica ha perso la vita. Era affamata di passioni, sopratutto quella per la recitazione. Si è formata nella Capitale presso il Teatro Azione e poi ha svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks. Nativa di Pistoia, ha perso la vita a soli 35 anni molto probabilmente a causa di un colpo di sonno ancora da accertare. Una tragedia per la famiglia che sta attraversando un momento di grande dolore e incertezza.

