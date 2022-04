Il naufrago scoppia in lacrime in diretta, e poi fa una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta anche Estefania con la quale ha un flirt in corso.

Da non credere quello che è successo nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. Roger Balduino ha rivelato di avere un figlio e poi scoppia in lacrime. Nessuno sapeva dell’esistenza del suo bambino neanche Estefania che è rimasta molto stupida dalla notizia.

Le dichiarazioni di Roger sul figlio

Alvin e Ilary Blasi

Ilary Blasi ha chiesto a Roger Balduino di recarsi in confessionale per fare la sua nomination. La reazione del naufrago è stata quella di domandare se in studio ci fosse qualcuno per lui. La risposta della conduttrice è stata negativa e, come riporta Novella 2000, il naufrago ha detto di voler fare gli auguri a una persona “molto speciale” di nome Endrick. A questo punto però, il concorrente scoppia in lacrime e la conduttrice scopre che quello è il nome di suo figlio.

“Sì Ilary. Endrick è mio figlio, questa è la verità. Ha 11 anni e nessuno sapeva che avevo un figlio. “Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me”. Queste le parole di Roger. Nessuno sapeva dell’esistenza di questo figlio, neanche Estefania, il motivo sarebbe legato a questione legali che gli vietano di parlarne: “E sono guai. Si tratta di questioni legali”. Il concorrente spiega di poterlo andare a trovare in Brasile e sentire quanto vuole ma di non poterne parlare solo all’Isola dei Famosi.

