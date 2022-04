La sovrana ha deciso di fare una concessione alla Duchessa di Sussex che nessuno si aspettava, resta da capire quale sarà la risposta di Meghan e del principe Harry.

La regina Elisabetta ha deciso di invitare Meghan e Harry ad un‘occasione davvero speciale. Questo potrebbe essere un gesto di pace da parte della sovrana, se i duchi dovessero accettare. Gli animi tra Elisabetta II e i due coniugi sono sempre stati tesi ma forse qualcosa sta cambiando?

Il gesto della regina a Meghan Markle e Harry

regina Elisabetta

A quanto racconta Telegraph, Elisabetta ha chiesto a Meghan e Harry di presenziare sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo di Platino il prossimo giugno. La celebrazione è molto importante e questo potrebbe sancire la pace tra la sovrana e i duchi di Sussex.

Come riporta Amica: “La settimana scorsa i Sussex hanno lasciato gli Stati Uniti per volare in Olanda in occasione degli Invictus Games (qui le foto che hanno commosso il web) ma, prima di arrivare a destinazione, hanno pensato di fare tappa a Windsor per incontrare la sovrana e il principe Carlo. Erano due anni che, come coppia, non mettevano piede nel Regno Unito. Le dichiarazioni a Oprah Winfrey e la prossima pubblicazione dell’autobiografia di Harry, d’altronde, non hanno certo aiutato a distendere i rapporti con la Casa Reale.”

Dunque, nonostante i coniugi hanno spesso declinato gli inviti ufficiali della famiglia reale, se dovessero accettare questo sarebbe un passo avanti alla riconciliazione. Infondo, la regina ha senza dubbio fatto un passo importante nei confronti di Meghan e Harry, loro accetteranno?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG