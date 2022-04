La famiglia del calciatore ha dato sostegno e messaggi di vicinanza alla coppia che ha perso uno dei due gemelli, la cui scomparsa è stata annunciata ieri.

Ieri 18 aprile 2022, Cristiano Ronaldo e Georgina hanno annunciato su Twitter la scomparsa del loro bambino. Uno dei due gemelli non ce l’ha fatta, mentre la bambina sta bene. Arrivano i messaggi di sostegno dalla loro famiglia per il grande dolore che la coppia sta affrontando in queste ore.

I bellissimi messaggi della famiglia di Ronaldo

La sorella di Ronaldo, Katia Aveiro ha scritto sui social: “Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l’amore conta“. La donna ha fatto riferimento al papà del calciatore, Denis, che si è spento nel 2005. A questa dedica si unisce la mamma del calciatore è intervenuta con un emoticon. I compagni di squadra David de Gea e Alex Telles hanno risposto: “Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento”.

La terribile notizia è stata annunciata ieri da Ronaldo e Georgina con un post su Instagram: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è scomparso. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vogliamo ringraziare tutti i dottori e gli infermieri per la loro attenzione e il loro supporto. Siamo devastati per questa perdita e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Figlio nostro, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG