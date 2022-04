E’ morto a 90 anni, Piergiorgio Bellocchio che diresse Quaderni Piacentini, nota rivista di critica al capitalismo ai tempi del boom economico in Italia.

E’ morto lunedì 18 aprile 2022 a Piacenza, Piergiorgio Bellocchio all’età di 90 anni. Il mondo della cultura piange uno dei suoi esponenti storici di lotta al capitalismo. Scrittore e critico letterario ha criticato gli ideali della sinistra del tempo anche tramite la creazione del gruppo extraparlamentare Lotta Continua.

Addio a Piergiorgio Bellocchio

Come riporta il Post: “Tra le altre cose, Bellocchio diresse anche la casa editrice milanese Gulliver, dal 1977 al 1980, fondò insieme al critico letterario Alfondo Berardinelli la rivista letteraria Diario e, come scrittore, vinse il Premio Pozzale nel 1966 con la raccolta di racconti I piacevoli servi, edito da Mondadori. Il Premio Pozzale nacque nel 1948 per volontà della sezione del Partito Comunista di Pozzale (frazione di Empoli), dopo l’esperienza comune della Resistenza al nazifascismo, e fu pensato come punto d’incontro, negli anni della futura ricostruzione del paese, tra intellettuali e lavoratori. Nella giuria del premio ci sono stati, tra gli altri, intellettuali come Franco Fortini, Cesare Luporini, Giovanni Giudici e Carlo Ginzburg.”

Lo scrittore trattò temi di importanza fondamentale come “la guerra in Vietnam, il conflitto israelo-palestinese, il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e i movimenti studenteschi del Sessantotto.” Una perdita davvero dolorosa per il mondo letterario e culturale che deve dire addio a uno dei suoi storici critici e scrittori. Non sono ancora state chiarite le cause della morte o rese note dai famigliari.

