La conduttrice svela il suo percorso televisivo per arrivare sul palco della trasmissione e le famose parole che lei rivolse a Nando Mormone, ideatore di Made in Sud.

In occasione di un’intervista, Lorella Boccia svela i suoi obiettivi e il suo sogno di solcare il palco di Made in Sud. La conduttrice ha da poco dato alla luce la sua bambina ed è tornata in forma per poter vivere questa nuovissima avventura televisiva.

Le dichiarazioni di Lorella Boccia

Come riporta Adnkronos, Lorella Boccia svela: “Condurre ‘Made in Sud’ per me è la realizzazione di un sogno. E’ stato impegnativo raggiungere gli obbiettivi che mi ero prefissata nella vita. Sono molto emozionata“. La conduttrice rivela: “Dieci anni fa ho conosciuto Nando Mormone, autore e ideatore di ‘Made i Sud’, e abbiamo fatto insieme una sit-com, sempre su Rai2, che si chiamava ‘Fatti Unici’. All’epoca dissi a Nando: ‘Io voglio studiare, e voglio raggiungere il palcoscenico di ‘Made in Sud’ e lui mi disse di aspettare perché ero giovane ma io gli riposi: ‘Ricordati queste parole: un giorno salirò sul palco’ e oggi posso dire che ce l’ho fatta e me lo sono guadagnato“.

Lorella Boccia ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, Luce Althea, e si è rimessa subito a lavoro nonostante il parto non sia stato facile. La ballerina sui social svela: “Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG