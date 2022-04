Il rapper svela come il suo corpo ha reagito e sta reagendo dopo tre settimane dalla rimozione del tumore al pancreas.

Sono passate tre settimane dal ricovero al San Raffaele e l’operazione per la rimozione del tumore. Fedez racconta i cambiamenti del suo corpo sui social, esattamente come ha condiviso tutte le sue paure e il suo percorso sino ad oggi. Manca ancora diverso tempo perchè il rapper si rimetti in forma in modo definitivo ma già si nota come tornare alla vita di tutti i giorni gli abbia fatto bene.

L’annuncio di Fedez sui social

“Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire sul palco“, queste le parole di Fedez sui social. A supporto del testo, il rapper ha mostrato il suo torso nudo con la cicatrice, simbolo di tutto quello che ha passato e dei suoi chili in meno.

Non è passato poi così tanto tempo da quando annunciò sui social la sua malattia rara: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG