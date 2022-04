Dopo aver abbandonato lo show, Flavia Vento intende ritornare come pupa e sa anche come convincere la giuria a riammetterla in trasmissione.

Dopo essersi vestita da sirena a Pomeriggio 5, Flavia Vento ha ammesso di voler rientrare a La Pupa e il Secchione. Non è tutto, sembra che la showgirl abbia anche una precisa strategia per farsi riammettere nel cast del programma. L’ex pupa è pronta a sfoggiare un look particolare che farà impazzire la giuria decidendo, secondo i suoi piani, di farla rientrare in villa.

Le dichiarazioni di Flavia Vento

Secondo quanto riporta Leggo, Flavia Vento svela: “Vorrei rientrare nella villa della Pupa. Sta di fatto che è sempre la giuria a scegliere… Domani per provare a convincerla volevo fare un balletto egiziano vestita da Cleopatra, con Aristide vestito da mummia, considerato il suo soprannome. Barbara, di’ al tuo regista di cercare una musica dell’Antico Egitto…“

La showgirl ha dunque un preciso “piano” per aggiudicarsi di nuovo il suo posto come pupa nel programma, ci riuscirà? Flavia Vento aveva svelato alla Pupa Party i veri motivi per cui avesse abbandonato lo show: “Allora, facendo due conti me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara (D’Urso ndr) ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire: il motivo reale è questo. Questa volta a La Pupa e il Secchione me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’istinto”.

