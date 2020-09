Flavia Vento si è ritirata dal GF Vip dopo appena 24 ore perché sentiva la mancanza dei suoi cani. Adesso si vocifera che la showgirl potrebbe rientrare nel reality show, con gli amici pelosi al seguito.

Al Grande Fratello Vip Flavia Vento “esce dalla porta per rientrare dalla finestra”. Secondo un rumor riportato da Novella2000 la showgirl potrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia, e addirittura la produzione avrebbe trovato il modo per consentirle di portare con sé i suoi 7 cani (che avevano rappresentato il motivo della sua uscita anticipata). Sarà vero? Ospite nel salotto tv di Alfonso Signorini era stata la stessa showgirl a ipotizzare un suo ritorno nel programma: “Ma se trovo un’amica che mi tiene i cani io poi posso rientrare in casa?”, aveva detto, e Signorini aveva assentito.

Flavia Vento rientra al GF Vip con i cani?

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente, Flavia Vento potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip insieme ai suoi 7 amici a quattro zampe. La showgirl aveva lasciato lo show televisivo dopo appena 24 ore dal suo ingresso affermando di sentire nostalgia dei suoi cani, e in particolare del piccolo Piri (che da tempo lotterebbe contro una patologia al cuore).

Flavia Vento

“Avevo paura che il mio cane Piri di 16 anni potesse morire da un giorno all’altro…”, aveva detto al GF Vip. I concorrenti avevano fatto di tutto per convincerla a restare, ma alla fine la showgirl aveva fatto le valigie e se n’era andata. La notizia del suo rientro nella casa più spiata d’Italia sarà vera? Per il momento sui social non sono spuntate conferme, ma sembra che la produzione avrebbe adibito uno “spazio apposito” per i cani della Vento, così da consentirle di trascorrere la sua permanenza nella casa senza separarsi da loro.

I commenti dei concorrenti sull’addio della Vento

Dopo l’addio della showgirl dal reality show gli altri concorrenti hanno commentato la vicenda senza essere particolarmente “teneri” nei suoi confronti. Patrizia De Blanck ad esempio ha detto: “Ma non sta bene lei, è chiaro che non sta per nulla bene. Io c’ho parlato e sembrava normale e invece…“, mentre Dayane Mello le ha fatto eco affermando: “Io quando l’ho vista già all’entrata ho capito, mi ha guardato ed era persa“.