Antonio Logli, condannato a 20 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, Roberta Ragusa, avrebbe chiesto a Sara Calzolaio di sposarlo.

Il 13 gennaio 2012 Roberta Ragusa è scomparsa nel cuore della notte, e di lei si sono perse completamente le tracce. Il marito della donna, Antonio Logli, è stato accusato del suo omicidio e della distruzione del suo cadavere, e infatti attualmente sta scontando la sua pena di 20 anni di reclusione in carcere.

Secondo le ipotesi degli investigatori Roberta potrebbe esser stata uccisa dal marito dopo una violenta lite scoppiata a causa di Sara Calzolaio, la baby sitter dei figli con cui lui aveva dato inizio ad una relazione. Oggi, a quanto riporta Giallo, i due avrebbero deciso di sposarsi (la proposta sarebbe avvenuta in videoconferenza direttamente dal carcere in cui si trova l’uomo).

Antonio Logli sposerà Sara Calzolaio

Il carcere e la condannata a 20 anni di reclusione non sembrano aver scalfito in alcun modo la storia d’amore tra Antonio Logli e quella che un tempo era la baby sitter dei suoi figli, Sara Calzolaio. I due si sarebbero scambiati la “promessa di nozze” direttamente dal carcere in cui l’uomo si trova recluso, e Giallo non esclude che la cerimonia – se consentito – potrà essere celebrata proprio in galera (o quando Logli lascerà la detenzione).

L’uomo è stato condannato per l’omicidio e la distruzione del cadavere di sua moglie, Roberta Ragusa, di cui si sono perse completamente le tracce. Logli e Roberta hanno avuto insieme due figli, Alessia e Daniele, che nel corso degli anni hanno strenuamente difeso il padre. A Quarto Grado la figlia più piccola di Roberta Ragusa, Alessia Logli, ha riferito: “Spero fermamente che stia bene e che non si sia rifatta una vita senza di noi, perché egoisticamente una figlia spera non che la mamma se ne vada a farsi un’altra vita. La verità? Sicuramente non è stata uccisa dal mio babbo: questa è l’unica certezza che ho.”

