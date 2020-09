“Devono essere puniti tutti”, le parole forti di Fabrizio Corona su Suarez, il calciatore ex Barcellona che avrebbe fatto un esame di italiano fasullo.

L’ex re dei paparazzi non è riuscito a tacere: Fabrizio Corona sul caso Suarez ha detto la sua con un video su Instagram e alcune storie dove è anche arrivato a minacciare una protesta estrema: “Perché le regole in questo Paese devono valere per tutti”. Cosa succederà al calciatore ex Barcellona, che è stato molto vicino alla Juventus? Ancora tutto da decidere.

Il video di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona all’inizio del video si è presentato e ha raccontato delle sue vicissitudini con la giustizia, dei suoi 5 anni in prigione, 1 anno e mezzo di comunità residenziale e 10 mesi agli arresti domiciliari.

Poi ha iniziato a dire la sua: “Quello che ho letto sui più importanti quotidiani di informazione con intercettazioni, prove oggettive e immagini che riguardano Suarez e la Juventus è una delle cose più vergognose successe nell’ultimo periodo”.

Poi ha continuato la sua invettiva dicendo: “Se non ci saranno subito indagini o custodie cautelari devo veramente pensare male. E siccome io sto cercando di seguire le regole, vorrei che le regole in questo paese valessero per tutti. Mi aspetto di leggere nei prossimi giorni qualcosa di eclatante perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano”!

Durante una storia su Instagram ha poi affermato di essere pronto a fare uno sciopero della fame perché la giustizia faccia il suo corso e ha detto: “Lo dico come cittadino italiano e non perché tifoso dell’Inter”.

Il caso Suarez: cosa è successo

Un caso sulla bocca di tutti dove pare che il calciatore Luis Suarez abbia conseguito un esame farsa di italiano all’Università di Perugia. E perché? Per ottenere la certificazione B1 e ricevere il passaporto comunitario. Se le accuse fossero fondate il giocatore avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa: nel frattempo oltre alle indagini della magistratura anche la Figc ha aperto un’inchiesta.