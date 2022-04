Simpatico momento in famiglia tra Fedez e i suoi due figli Leone e Vittoria. Il maschietto si è detto pronto a “chiamare” la polizia.

Che succede a casa di Fedez? Tra i due figli Leone e Vittoria qualche piccolo problemino per colpa di uno yogurt. La bambina ha fatto cadere tutto e il fratello ha deciso di “chiamare” la polizia per mettere tutto in ordine.

Fedez, Leone “chiama” la polizia per colpa di Vittoria

Fedez

Si tratta chiaramente di un classico siparietto social, quello andato in scena in queste ore a casa di Fedez. Protagonisti i due figli del cantante che hanno rubato la scena al loro papà.

L’artista ha mostrato come la piccola Vittoria stesse bevendo, o almeno provando a farlo, uno yogurt molto liquido. Peccato che, come spesso accade con i bimbi molto piccoli, la bambina abbia fatto “volare” tutto per aria sporcando a terra e sulle gambe il padre.

“Noo, Vitto, cosa hai fatto?!”, ha detto Fedez. Dello stesso avviso anche Leone che, più arrabbiato di suo padre ha detto: “Vitto, così non si fa. Hai fatto arrabbiare tutti. Ho chiamato la polizia per sistemare perché mi hai fatto cadere quello (lo yogurt)”.

Dando corda al commento di Leone, Fedez ha poi aggiunto: “Amore, tra quanto arriva la polizia?”.

Nelle stories Instagram successive, il cantante ha poi preso in braccio Vittoria probabilmente per farla digerire meglio o addormentarla e ha scritto come didascalia: “Aspettando le forze dell’ordine”.

Insomma, a casa dei Ferragnez, non ci si annoia mai. Chissà cosa ne penserà mamma Chiara che, in questi passaggi social, non era presente e sicuramente avrebbe gestito tutto nel migliore dei modi senza “l’intervento della polizia”…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG