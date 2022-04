Durante la cerimonia, Jada Pinkett pianse a dirotto, ma non per l’emozione di sposare l’uomo che amava. La confessione del 2018.

La rivelazione di Jada Pinkett è tornata alla luce quando Will Smith ha schiaffeggiato il comico Chris Rock in diretta TV, dopo aver fatto una battuta sulla testa rasata di Jada, che soffre di alopecia. L’attrice rivela che non voleva sposare il suo attuale consorte.

Jada Pinkett su Will Smith: ‘Non volevo sposarlo’

In un’intervista del 2018, ritornata in auge, Jada Pinkett ammette di non aver mai voluto sposare Will Smith. Durante un episodio di Red Table Talk, infatti, l’attrice ammette di non aver mai voluto convolare a nozze con il suo attuale consorte e di aver pianto mentre camminava lungo la navata del Cluster Castel di Baltimora.

“Io non volevo assolutamente sposarmi. Il matrimonio si celebrò nel gotico Cluster Castel di Baltimora, nel Maryland nel 1997. Ho pianto per tutta la navata, e non era per l’emozione“.

La rivelazione di Jada è tornata alla luce dopo che l’attore di King Richard è salito sul palco e ha schiaffeggiato il comico Chris Rock in diretta TV, dopo che quest’ultimo aveva fatto una battuta sulla testa rasata di Jada che soffre di alopecia.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

I problemi di coppia

L’attrice di Matrix ha ammesso che il matrimonio è andato avanti solo quando scoprì di essere incinta. Disse: “Non volevo sposarmi…non volevo un matrimonio. Ero così sotto pressione. Essere una giovane attrice, essere giovane e incinta. Non sapevo cosa fare, ma sapevo che non avrei mai voluto sposarmi“.

Will, che apparve nella clip, aggiunse: “Ci siamo sposati solo perché Gammy (la mamma di Jada, Adrienne Banfield-Norris) stava piangendo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG