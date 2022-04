Dopo l’annuncio del nuovo programma televisivo, Questa è casa mia, Tommaso Zorzi ha ricevuto tanto supporto dai suoi fan che lo seguono sulle varie piattaforme social. Su Twitter, il giovane conduttore ha registrato una pioggia di cuoricini e commenti positivi per la sua nuova avventura sul piccolo schermo.

Questa è casa mia è il nuovo programma, che sarà condotto da Tommaso Zorzi. L’opinionista e conduttore italiano, infatti, si tuffa in una nuova avventura per la televisione, al fianco di altri volti noti del piccolo schermo. Il post su Twitter:

I fan hanno subito commentato il post, con reazioni entusiastiche: emoji di cuoricini, fuoco e parole di supporto hanno inondato il post pubblicato sulla piattaforma di microblogging, che ha entusiasmato i follower del giovane conduttore ed ex gieffino.

Una fan su Twitter ha così commentato il nuovo progetto annunciato da Tommy: “La vita che sognavi è tutta qui. Ti meriti tutto Tommy, per il talento, l’impegno, la costanza, la tenacia, la passione e la gioia che trasmetti nell’aver trasformato un sogno in professione, oltre al fatto che il piccolo schermo è proprio il tuo posto nel mondo”.

E un’altra ha aggiunto: “Perché i tuoi sogni sono anche i nostri“. Questa è casa mia andrà in onda a partire dal 6 maggio 2022.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram