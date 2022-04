Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo molto vicini sentimentalmente. Nello studio di Uomini e Donne scoppia il caos.

Colpo di scena nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, il noto show televisivo pomeridiano di Canale 5. Protagonisti, ancora, Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornati molto intimi e complici più che mai.

Uomini e Donne, Riccardo e Ida di nuovo insieme?

Tutto parte da un filmato lanciato da Maria De Filippi che riguarda la coppia di ex composta appunto da Riccardo e Ida. I due si sono trovati e hanno scambiato qualche battuta arrivando poi all’ammissione da parte dell’uomo di voler portare fuori dallo studio la donna precisando, però, che non si tratterebbe di un appuntamento.

I due, emozionati e con un pizzico di imbarazzo, hanno proseguito la conversazione arrivando a confessarsi di non aver provato più determinate sensazioni dopo essersi lasciati. Da qui il caos in studio con le reazioni delle dame e dei cavalieri che, adesso, Ida e Riccardo stanno frequentando.

Questo il post di Uomini e Donne su Instagram con il “confronto” tra Ida e Riccardo:

Caos in studio

Il dialogo mandato in onda da Maria De Filippi ha da prima stuzzicato Tina Cipollari. La commentatrice è andata su tutte le furie definendo quanto visto una “pagliacciata” assoluta e accusando Riccardo Guarnieri di prendere in giro Gloria, sua attuale dama. “Io devo capire il tuo scopo. Se vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perché prendi in giro Gloria mentre lei (Ida ndr) sta lì a guardarti come a fatina di Pinocchio è una vera pagliacciata”, le parole di Tina. “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e tu sei tornato solo per quello”.

Lo stesso accade per Ida che si è trovata a fare i conti con Armando Icarnato che le ha chiesto esplicitamente se sarebbe disposta ad avere un’altra occasione con Riccardo, reputando ingiusto che entrambi stiano frequentando altre persone se sono interessati l’una all’altro.

Insomma, le soprese a Uomini e Donne non mancano mai.

Di seguito il pensiero di Ida su Riccardo e sul tempo passato insieme:

