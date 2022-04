Duro botta e risposta tra un giornalista e Sonia Bruganelli, opinionista televisiva nonché moglie di Paolo Bonolis.

Sui social, si sa, può davvero capitare di tutto, anche tra personaggi dello spettacolo, opinionisti e giornalisti. L’ultimo episodio vede protagonista Sonia Bruganelli e Giuseppe Calenda che, di certo, non se le sono mandate a dire…

Sonia Bruganelli attaccata su Twitter

Sonia Bruganelli

La discussione social che riguarda Sonia Brugranelli parte da una critica mossa dal giornalista Giuseppe Calenda al programma Made in Sud: “Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre, ma come si fa a collocare Made in Sud a Pasquetta, al lunedì, contro Isola e la fiction di Rai1?”, le parole dell’uomo.

Sebbene non sia apparentemente direttamente interessata, la Bruganelli ha voluto prendere le parti dei conduttori, Lorella Boccia e Clementino, e dello show: “Certo che da casa sono tutti bravi eh”.

Una risposta che non è andata perduta come spesso accade ma che ha dato il là ad una vera e propria “battaglia” a colpi di tweet. “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merda”, ha inizialmente risposto il noto giornalista. “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti”, la contro risposta della donna.

La conversazione, però, è poi generata in quello che è diventato un vero e proprio attacco alla Brugranelli: “Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. ‘Spiare dal buco della serratura’, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?”.

La donna, moglie di Paolo Bonolis, in risposta ha chiuso: “Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità”.

Il giornalista ha poi messo il suo punto alla questione: “Io ti auguro di saper gioire degli applausi e di ragionare sulle critiche. Conosco ‘moglie di’ di talento e altre mogli che distruggono carriere ai mariti. Ti auguro tanta felicità anch’io”.

Di seguito il confronto social su Twitter:

Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. "Spiare dal buco della serratura", ma parli tu che fai l'opinionista al Grande Fratello? — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 19, 2022

