Su Rai 2 arriva Made in Sud: dai comici al conduttori, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma comico.

A due anni di distanza dall’ultima edizione, torna su Rai 2 Made in Sud. Non mancano le novità a partire dai nuovi conduttori, proseguendo con il nuovo corpo di ballo. Ma i veri protagonisti dello show, che è giunto così alla quindicesima edizione (considerando anche le prime andate in onda su Comedy Central), sono ovviamente i comici. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Made in Sud 2022.

Made in Sud 2022: i conduttori

La grande novità è che non sarà più Fatima Trotta a presentare il programma: la conduttrice napoletana era presente sin dalla prima edizione e nelle ultime due è stata affiancata da Stefano De Martino. Anche l’ex ballerino di Amici lascia il programma.

Clementino

Al posto della coppia composta da Stefano De Martino e Fatima Trotta, alla conduzione di Made in Sud 2022 troviamo Clementino e Lorella Boccia. Per il rapper napoletano si tratta della prima esperienza in assoluto da presentatore, in TV finora lo abbiamo visto come giudice a The Voice Senior o come concorrenti in programmi come Back to School.

Lorella Boccia ha invece alle spalle già un’altra esperienza come presentatrice di un programma comico: nel 2014 è stata infatti la co-conduttrice di Colorado su Italia 1.

Made in Sud 2022, le puntate: quando va in onda

Il debutto di Made in Sud 2022 è previsto per lunedì 18 aprile in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Ogni lunedì sera andrà in onda una nuova puntata, ovviamente sempre in prima serata. Ricordiamo che, come avviene per tutti i programmi Rai, anche le puntate di Made in Sud 2022 potranno essere viste (o riviste) anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.

