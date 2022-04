Su Canale 5 arriva il nuovo programma di Enrico Papi: Big Show. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul varietà.

L’ultima volta che abbiamo visto Enrico Papi su Canale 5 è stata a ottobre del 2021, quando è terminata la quindicesima edizione di Scherzi a Parte. Ora il presentatore romano lo ritrovano con un varierà tutto suo in onda in prima serata al venerdì sera: si tratta di Big Show. Il programma è ispirato a un format inglese che ha avuto molto successo in Gran Bretagna e ora Enrico Papi è pronto a proporlo al pubblico di Canale 5. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo al programma.

Big Show su Canale 5: il programma

Ma in che cosa consiste Big Show: nel corso delle varie puntate vedremo esibirsi una serie di persone con diverse abilità. C’è però una differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri talent show che siamo abituati a vedere sul piccolo: i protagonisti non si iscrivono al programma e soprattutto non sanno di doversi esibire.

Enrico Papi

Quelli che si rivelano poi essere i veri protagonisti di Big Show sono infatti persone che vengono portate con una scusa nello studio televisivo da dei complici, che possono essere parenti o amici, e a quel punto dovranno esibirsi davanti al pubblico.

Nel corso delle varie puntate vedremo anche al fianco di Enrico Papi alcuni ospiti, quella della prima puntata sono Alex Britti e Gigi D’Alessio.

Big Show: quando va in onda il programma

Quando va in onda Big Show su Canale 5? La prima puntata del programma è venerdì 8 aprile 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21.40. Ogni settimana andrà poi in onda una nuova puntata del programma condotto da Enrico Papi, che potrà essere visto anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

