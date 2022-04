Ecco quali sono le location di La scogliera dei misteri, la fiction di Rai 1 ambientata e girata in Francia.

Martedì 12 aprile 2022 debutta su Rai 1 La scogliera dei misteri, serie TV francese che ha avuto molto successo Oltralpe e su cui la Rai ha deciso di puntare (ricordiamo che, come tutte le altre fiction e serie TV Rai i vari episodi sono anche disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay). Vediamo ora quali sono le location de La scogliera dei misteri, i luoghi nei quali sono stati girati tutti e sei gli episodi della serie TV.

La scogliera dei misteri: le location della fiction

La scogliera dei misteri è ambientata in Francia, per la precisione in un paesino della Bretagna. Ed è proprio la Bretagna ad aver ospitato le riprese delle varie puntate della serie TV: quale? Morbihan.

Per chi non lo sapesse, Morbihan è una dipartimento della regione della Bretagna che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico tramite il Golfo di Morbihan che si può vedere in diverse scene delle varie puntate de La scogliera dei misteri. Il capoluogo del dipartimento di Morbihan è la cittadina di Vannes che si può vedere anche nella serie TV.

La scogliera dei misteri: la trama e il cast della fiction

La protagonista principale de La scogliera dei misteri è Lola Bremont, una ragazza che torna al paese dove è cresciuta in Bretagna. Non appena giunta al paese, Lola riceve un messaggio sul cellulare riguardo a un delitto avvenuto 25 anni prima: la vitta è una certa Manon Jouve che la ragazza scopre che potrebbe essere sua madre.

A interpretare il ruolo di Lola Bremond è Garanca Thenault, nel cast di La scogliera dei misteri troviamo poi anche Gabrielle Lazure, Nick Marbot, Pierre-Yves Bon, Manuel Gelin, Vincent Winterhalter e Jerome Anger.

