Su Rai 1 arriva La scogliera dei misteri: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Arriva direttamente dalla Francia e si intitola La scogliera dei misteri: è la nuova fiction in onda su Rai 1. Come il titolo lascia facilmente intuire, si tratta di una sorta di thriller a puntate che in Francia ha avuto un buon successo e ora la Rai ha deciso di proporre al pubblico italiano con la speranza che anche da noi piaccia così come è piaciuto oltralpe. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su La scogliera dei misteri.

La scogliera dei misteri: le puntate quante sono?

Quando inizia La scogliera dei misteri? L’uscita della serie TV su Rai 1 è stata programma per martedì 12 aprile in prima serata, a partire dalle ore 21.35 circa. In pratica la fiction francese prende il posto di Studio Battaglia nel palinsesto di Rai 1.

Serie tv romantiche

La scogliera dei misteri è composta da sei episodi che verranno trasmessi in tre puntate (ognuna da due episodi) per altrettanti martedì sera su Rai 1: come detto la prima puntata va in onda il 12 aprile, la seconda il 19 aprile, la terza e ultima il 26 aprile.

La scogliera dei misteri: la trama e il cast della fiction

La protagonista principale de La scogliera dei misteri è Lola Bremont, una ragazza che torna al paese dove è cresciuta in Bretagna. Non appena giunta al paese, Lola riceve un messaggio sul cellulare riguardo a un delitto avvenuto 25 anni prima: la vitta è una certa Manon Jouve che la ragazza scopre che potrebbe essere sua madre.

A interpretare il ruolo di Lola Bremond è Garanca Thenault, nel cast di La scogliera dei misteri troviamo poi anche Gabrielle Lazure, Nick Marbot, Pierre-Yves Bon, Manuel Gelin, Vincent Winterhalter e Jerome Anger.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG