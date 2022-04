Si è sviluppato un focolaio di Covid all’interno della villa che ospita ragazzi e ragazze de La pupa e il secchione.

Il Covid è arrivato nella villa che ospita i ragazzi e le ragazze de La pupa e il secchione. Coloro che hanno contratto il virus sono, ora, bloccati in casa: dovranno, infatti, osservare la quarantena prima di poter eventualmente uscire dall’abitazione.

La pupa e il secchione 2022: ragazzi in quarantena a causa del Covid

Secondo diversi indiscrezioni, trapelate nelle ultime ore, sarebbe scoppiato un focolaio di Coronavirus all’interno della villa che ospita i ragazzi de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso.

Tutto ciò accade proprio alla vigilia della quarta puntata del reality che, però, ricordiamo, non è in diretta: infatti, questo nuovo appuntamento per il piccolo schermo è stato registrato due settimane fa.



La Pupa e il Secchione 2022

Quando sarà registrata la quinta puntata

A questo punto, i fan del programma si chiederanno quando sarà registrata la quinta puntata dello show: la risposta è il 10 aprile 2022, per poi essere trasmessa il 12.

Certamente, se ci saranno ulteriori casi di positività la messa in onda della nuova puntata slitterà, al fine di garantire la salute di concorrenti e staff.

