Martedì 5 è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione, ora in molti si stanno chiedendo se ci sarà Studio Battaglia 2.

Quella di martedì 5 aprile è l’ultima puntata della prima stagione di Studio Battaglia, il legal drama di Rai 1 con protagoniste Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Ora che la prima stagione è terminata, in molto tra coloro che hanno seguito i vari episodi si stanno domandando se Studio Battaglia 2. Una curiosità più che legittima a cui la Rai non ha ancora dato una risposta ma di inizi che portano a pensare che una seconda stagione si farà ce n’è più di uno.

Studio Battaglia 2 si farà?

Studio Battaglia è il remake della serie TV inglese The Split. E proprio il fatto che del legal drama britannico siano state realizzate tre stagioni fa pensare che anche Studio Battaglia 2 possa esserci (e poi magari anche una terza stagione).

Ma questo non è l’unico indizio che porta a pensare che la fiction di Rai 1 possa tornare nei prossimi mesi con nuovi episodi: anche il dato degli ascolti lascia intendere che difficilmente i vertici Rai decidano di abbandonare il progetto dopo appena una stagione. Ogni puntata è stata infatti vista in media da oltre 4 milioni di telespettatori.

Studio Battaglia 2: le anticipazioni della serie TV

Non è possibile ovviamente sapere con certezza quale sarà la trama di Studio Battaglia 2, non essendo anche certo che arriveranno i nuovi episodi, ma è comunque già possibile ipotizzarla.

Come detto in precedenza, la fiction di Rai 1 altro non è anche il remake della serie Tv The Split, vedendo quello che è accaduto nella seconda stagione possiamo ipotizzare che Anna (il personaggio interpretato da Barbora Bobulova) continuerà a essere divisa tra Alberto e Massimo, mentre nel corso delle varie puntate il caso della separazione dei coniugi Parmegiani dovrebbe essere sostituito con il caso di divorzio tra una conduttrice televisiva e il marito.

Riproduzione riservata © 2022 - DG