A distanza di 14 anni dall’ultima edizione, tornano i Telegatti: i premi ai programmi e ai personaggi della TV italiana.

Ve li ricordate i Telegatti? Dal 1984 sono stati i principali premi ai programmi e ai personaggi della TV italiana e sono stati assegnati fino al 2008. Dopo una lunga pausa di 14 anni, i Telegatti ora stanno per tornare: l’annuncio è stato dato direttamente da TV Sorrisi e Canzoni, il noto settimanale dedicato al mondo dello spettacolo che aveva ideato questi riconoscimenti. “No, non stavo scherzando” si legge nel post pubblicato su Instagram in cui si vede l’immagine di un’ombra proprio di un Telegatto.

Telegatti 2022: quando sono?

E’ ancora presto per poter dire quando verranno assegnati i Telegatti 2022, le ultime edizioni si sono svolte nel mese di gennaio: se così fosse anche per quella che sarà la 25a edizione della consegna dei premi bisognerà attendere l’inizio del 2023, ma in passato le maggior parte delle edizioni si sono svolte a fine primavera, per la conclusione della stagione televisiva.

ALBA PARIETTI

E’ quindi ipotizzabile che i Telegatti 2022 possano tenersi o prima dell’estate o tra la fine dell’anno e il mese di gennaio del 2023. Nell’annuncio su Instagram di TV Sorrisi e Canzoni non ci sono riferimento in questo senso.

Telegatti: i conduttori

I Telegatti sono sempre stati trasmessi da Canale 5. Le prime sei edizioni, dal 1984 al 1989 furono condotte da Mike Bongiorno (con una serie di co-conduttori e co-conduttrici), dal 1990 al 1996 è stato invece Corrado a presentarli.

Il testimone è poi passato da Pippo Baudo per tre edizioni consecutive, che ha poi condotto negli anni successivi altre quattro edizioni tra cui l’ultima andata in onda, quella del 2008. Gli altri conduttori sono stati Gerry Scotti per due edizioni, Paolo Bonolis e Claudio Bisio una volta a testa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG