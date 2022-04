Tommaso Zorzi sbarca su Real Time e Discovery + con due programmi: Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia.

Dopo l’apprendistato con il GFVIP Late Show, Tommaso Zorzi ha fatto il salto definitivo nel mondo della conduzione grazie a Drag Race Italia e After the Race, entrambi in onda sulla piattaforma streaming Discovery + e in chiaro su Real Time. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 ora lo rivedremo alla conduzione di altri due programmi sempre in onda su Discovery + e su Real Time: il primo è Tailor Made – Chi ha la stoffa?, il secondo ha come titolo Questa è casa mia.

I programmi di Tommaso Zorzi: su Instagram l’annuncio

L’annuncio è stato dalla BBC, che produce Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia negli Stati Uniti. La conferma è arrivata dallo stesso Tommaso Zorzi attraverso un post pubblicato sulle proprie storie di Instagram.

Tommaso Zorzi

“Ragazzi lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare anche io: condurrò le versioni italiane di The Great Sewing Bee e This is MY House, che si chiameranno rispettivamente Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia, giustamente. Sono molto felice e devo ringraziare in primis Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando e non vedo l’ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi e nulla raga, per oggi ci godiamo questa notizia e poi ve ne parlerò tra poco. E sì, per chi se lo stesse chiedendo, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora raga, voglio buttare un grido dalla felicità, sono davvero felice e grazie” ha scritto.

Quando vanno in onda i programmi di Tommaso Zorzi?

Quando sarà possibile vedere in TV i programmi di Tommaso Zorzi? Al momento non c’è ancora una data di uscita ma con ogni probabilità arriveranno tra il 2022 e il 2023.

