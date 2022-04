Drusilla Foer sbarca su Rai 2 con un programma tutto suo: L’Almanacco. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show.

Dopo il grande successo avuto dalla sua partecipazione come co-conduttrice in una delle cinque serata del Festival di Sanremo 2022, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva fatto una promessa: “Mi sento di dire che a Drusilla Foer darei una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì”. Promessa più o meno mantenuta, perché Drusilla Foer non avrà un programma tutto suo sulla prima rete Rai ma su Rai 2: il nome scelto per lo show è L’Almanacco. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul tanto atteso programma condotto da Drusilla Foer.

L’Almanacco: quando inizia il programma di Drusilla Foer

La data del debutto di L’Almanacco su Rai 2 non c’è ancora ma quel che è noto è che il programma andrà in onda prima del Tg2 delle 20.30. In totale questa prima stagione del programma è composta da 20 puntate. Per quanto riguarda i dettagli sul programma bisognerà ancora attendere, anche se stando alle prime indiscrezione il programma dovrebbe essere una sorta di rivisitazione di Almanacco del giorno dopo condotto da Paola Perissi. Non resta che attendere per vedere il programma.

Drusilla Foer

A dare l’annuncio della partenza di L’Almanacco è stato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Dall’estate partirà L’almanacco: una striscia nella fascia preserale su Rai2 condotta da Drusilla Foer”.

Drusilla Foer ai David di Donatello 2022

Il 2022 si conferma l’anno della consacrazione per Drusilla Foer: prima la co-conduzione di una puntata del Festival di Sanremo 2022, poi L’Almanacco e in mezzo la co-conduzione, in coppia con Carlo Conti, dei David di Donatello 2022, i più importanti premi dedicato al cinema italiano e ai suoi protagonisti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG