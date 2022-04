Si vocifera da molto tempo di un ipotesi che metta i vip alla prova sul trono rosso di Uomini e Donne e il web comincia a ipotizzare chi potrebbe partecipare al dating.

Sembra che l’ipotesi di una versione Vip di Uomini e Donne sia sempre più concreta. Dopo la fine di Ultima Fermata e il successo di Temptation Island, Maria De Filippi secondo indiscrezioni non confermate vorrebbe rinnovare del tutto il suo dating show.

Uomini e Donne si avvia alla versione Vip? Ecco quando e chi andrebbe sul trono secondo il web

L’ipotesi di Uomini e Donne Vip è molto richiesta dal pubblico e sembra anche, da voci di corridoio, che Maria stia pensando di mandarlo in onda al posto di Temptation Island. Il nuovo volto del dating show secondo le indiscrezioni comincerebbe dunque in estate e sarebbe separato dal classico appuntamento quotidiano. Sul web intanto, si sono ipotizzati i nomi di chi potrebbe salire sul tanto agognato trono rosso e tra i vari nomi salta quello di Antonio Zequila, Pamela Prati e Roger Balduino. Quest’ultimo per ora sembra essere escluso considerando che ha intrapreso una relazione con Estefania la modella argentina, sull’Isola dei Famosi.

Ad ogni modo quello che rimane confermato sono i due opinionisti Gianni Speri e Tina Cipollari che dovrebbero rimanere al fianco dei tronisti Vip. Tutte queste sono solo rumor e indiscrezioni, non si ha conferma per il momento ma maggiori dettagli eventualmente saranno rivelati tra qualche mese da Mediaset. Sarebbe un successo come Temptation o un flop?

