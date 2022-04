Lunedì 4 aprile su Real Time torna Vite al limite: le anticipazioni della puntata della nona stagione del programma.

Come ogni lunedì, il 4 aprile su Real Time va in onda una nuova puntata di Vite al limite, il programma che racconta le storie di persone abbondantemente sovrappeso che si rivolgono al dottor Now (il vero nome del medico è Younan Nowzaradan) per cercare di perdere peso e tornare a vivere una vita la più normale possibile. L’appuntamento sul canale 31 del digitale terrestre è come sempre a partire dalle ore 21.25 circa: ecco le anticipazioni della puntata.

Vite al limite, le anticipazioni: la puntata di lunedì 4 aprile 2022

La protagonista della puntata di lunedì 4 aprile 2022 di Vite al limite è Lisa Ebberson, una donna di Fairbury nel Nebraska che è arrivato a pesare circa 290 chili. Eppure da giovane soffriva di obesità ma, come lei stessa ha raccontato, ha iniziato a ingrassare per sfuggire alle avances di alcuni uomini poco raccomandabili che abitavano nel suo quartiere.

Piedi Donna Bilancia

Se successivamente non è riuscita a perdere peso è anche colpa del fidanzato Randy, che accusa di cucinare troppo e soprattutto di farle mangiare cose per nulla sane. A causa del suo pese, Lisa è costretto a letto da 4 anni: se provasse a camminare rischierebbe seriamente di rompersi delle ossa .

Decide quindi di rivolgersi al dottor Now ma, dopo appena 4 mesi dall’inizio della cura, decide di abbondarla. Dopo la pandemia di Covid, che colpisce anche il fidanzato Randy, Lisa decide di tornare in cura dal dottor Now per riprendere il percorso interrotto e provare a dimagrire per riprendersi la propria vita.

Vite al limite: dove vedere il programma in TV e in streaming

Le varie puntate di Vite al limite possono essere viste ogni lunedì sera su Real Time oppure in streaming sul sito di Real Time: sempre sul sito si possono anche rivedere tutti gli episodi delle varie stagioni del programma.

