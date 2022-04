Dopo il successo della prima stagione, su NOVE torna Cash of Trash – Chi offre di più?. Tutto sul programma con Paolo Conticini.

Cash of Trash – Chi offre di più? aveva debuttato lo scorso autunno su NOVE con la prima delle trenta puntate della prima stagione. A distanza di circa cinque mesi dalla fine, il game show condotto da Paolo Conticini torna a far compagnia agli spettatori di NOVE con nuovi puntate, quella della seconda edizione. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Cash of Trash – Chi offre di più? 2022.

Cash of Trash – Chi offre di più? 2022: quando inizia

Quando inizia Cash of Trash – Chi offre di più? 2022. La prima puntata andrà in onda lunedì 4 aprile, a partire dalle ore 19.15, su NOVE. Ma il programma può essere visto anche in diretta streaming sul sito di NOVE oltre che su Discovery + (dove per gli abbonati sono presenti già tutte le puntate).

Paolo Conticini

Cash of Trash – Chi offre di più? 2022 va in onda con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì sempre a partire dalle ore 19.25.

Cash of Trash 2022: il programma di Paolo Continici

Ma di che cosa parla esattamente Car of Trash – Chi offre di più? In ogni puntata del programma vedremo cinque mercanti d’arte sfidarsi all’asta (questa è moderata propria da Paolo Conticini) per riuscire ad acquistare alcuni oggetti particolare messi in vendita da persone comuni e che sono stimati dall’esperto Alessandro Rosa.

I cinque mercanti d’arte protagonisti anche di questa seconda edizione del game show sono gli stessi che il pubblico di NOVE aveva imparato a conoscere nel corso delle puntate della prima edizione: Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia. A loro si aggiungerà in alcune puntate anche un altro mercante d’arte: Fabio Mearini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG