Si è tenuto a Bologna martedì 5 aprile ma Tocca a Noi – Musica per la pace va in onda su Rai 3 giovedì 7 aprile 2022 in prima serata.

Da quando la guerra in Ucraina è iniziata per le piazze e le strade di tutto il mondo ci sono state moltissime manifestazioni per la pace a cui hanno partecipato milioni di persone, così come non sono mancate le iniziative benefiche con l’Italia in prima linea nell’inviare aiuti alla popolazione ucraina. Nell’ottica di aiutare il popolo ucraino è nato anche il concerto benefico Tocca a Noi – Musica per la pace che si è tenuto in piazza Maggiore a Bologna martedì 5 aprile. Sono tantissime le persone che si ritrovate in piazza Maggiore per assistere allo spettacolo, se ve lo siete perso non c’è problema: potete recuperarlo su Rai 3.

Tocca a Noi – Musica per la pace: il concerto per l’Ucraina su Rai 3

Giovedì 7 aprile 2022 su Rai 3 va infatti in onda la registrazione di Tocca a Noi – Musica per la pace. L’appuntamento è in prima serata a partire dalle ore 21.15 circa.

Bandiera Ucraina

Come detto in precedenza l’evento è stato creato con lo scopo di aiutare la popolazione ucraina, i fondi raccolti andranno a Save the Children che li destineranno per aiutare i bambini colpiti dalla guerra.

Si può fare una donazione di 2 euro inviando un SMS al 45533 oppure da 5 o 10 euro chiamando da rete fissa. Ma è possibile anche fare una donazione attraverso il sito http://www.savethechildren.it/ucraina.

Tocca a Noi – Musica per la pace: i cantanti

Tocca a Noi – Musica per la pace è nato da un appello lanciato sui social da La Rappresentate di Lista. Oltre al duo, sul palco di piazza Maggiore a Bologna si sono esibiti anche Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus.

A condurre l’evento è Andrea Delogu con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG