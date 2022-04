In appena una settimana dall’arrivo su Netflix, Bridgerton 2 ha già stabilito un record confermandosi una delle serie TV più amate.

Quando alla fine del 2020 Bridgerton aveva fatto il suo esordio su Netflix con la prima stagione milioni e milioni di utenti li avevano visti decretando immediatamente il successo della serie TV di Shonda Rhimes. Ma in confronto a quello che sta accadendo con Bridgerton 2, la prima stagione non aveva avuto un enorme successo: basti pensare che in appena una settimana dal loro rilascio sulla popolare piattaforma streaming hanno battuto ogni record di visualizzazione. Mai nessuna serie TV, nei primi sette giorni di messa in onda, è stata vista tanto così tanto su Netflix come Bridgerton 2.

Bridgerton 2 su Netflix: i record

Traduciamo in numeri questo incredibile record di Bridgerton 2: in una sola settimana sono 251,74 milioni le ore di visualizzazioni totali fatte registrare dalla serie TV tra tutti i 93 Paesi in cui Netflix è presente e in cui sono stati rilasciati gli episodi della serie TV. Nel primo weekend subito dopo l’uscita di Bridgerton 2 erano già state viste 190 milioni di ore di visualizzazioni.

Attenzione però, Bridgerton 2 non è ancora la serie TV più vista in assoluto su Netflix, al primo posto su Netflix (per ora) c’è Squid Game come le sue 520 milioni di ore di visualizzazione. Anche se è ancora distante da questi numeri, la seconda stagione della serie TV di Shonda Rhimes sembra però poter essere in grado di battere questo record.

Bridgerton 2: la trama

Per chi non lo sapesse, Bridgerton 2 ha come protagonista principale Anthony (interpretato da Jonathan Bailey), il fratello maggiore della protagonista della prima stagione, Daphne.

Anthony è alla ricerca di una moglie ma sembra che nessuna donna sia di suo gradimento, almeno fino a quando non conoscere nel sorelle Sharma: Kate ed Edwina, entrambe di ritorno dall’India. Il protagonista inizia a corteggiare la più giovane delle due sorelle, Edwina, ma finisce per avvicinarsi sempre di più anche a Kate.

Riproduzione riservata © 2022 - DG