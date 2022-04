Ancor prima di rilasciare la quarta stagione, Netflix ha ufficialmente confermato Elite 5: ecco tutto quello che c’è da sapere

Netflix ha ufficializzato Elite 5, il nuovo capitolo del teen drama creato da Carlos Montero e Darío Madrona. Nel gennaio 2020 erano cominciate a trapelare le indiscrezioni sul doppio rinnovo. Dopo un anno e mezzo di rumor, è giunto il via libera definitivo da parte del colosso dello streaming, ancor prima che il quarto atto debutti. Sin dal 5 ottobre 2018, il giorno della première assoluta, la serie TV ha riscosso un enorme seguito a livello internazionale, accostabile ad altri titoli originali come La Casa di Carta, YOU, Stranger Things, Bridgerton e Lupin. Ecco di quali informazioni siamo attualmente in possesso.

Elite 5: l’uscita in Italia

Quando esce Elite 5? L’uscita della serie TV su Netflix è in programma venerdì 8 aprile 2022: gli episodi verranno rilasciati sulla piattaforma streaming a partire dalle ore 9.00.

Verso la fine di febbraio 2021 la macchina organizzativa si è mobilitata in back-to-back con la precedente season per confezionare un nuovo lotto al più presto. Il cuore delle riprese è ambientato presso il centro produttivo di Netflix a Madrid.

Elite 5: le anticipazioni e la trama della serie tv

Elite 5 ripartirà da dove si era conclusa la stagione precedente: Guzman, intervenendo per difendere Ari, ha ucciso Armando e ha poi lasciato la città insieme ad Ander. L’omicidio di Armando, come si potrà vedere negli episodi della quinta stagione, avrà delle forte ripercussioni sugli altri personaggi, in particolare influenzerà la relazione tra Samuel e Ari. Ma avrà delle conseguenza anche per quanto riguarda Rebeka e Mencia.

In Elite 5 vedremo poi entrare in scena dei nuovi personaggi che potremo conoscere con il passare delle puntate. Le new entry della serie TV sono Sofia e Eric.

Elite 5: il cast

Per quanto riguarda il cast di Elite 5, partiamo proprio dalle due new entry principali: Sofia e Eric. La prima è interpretata da Valentina Zenere, il secondo da Adam Nourou. C’è poi anche un altro nuovo personaggio che impareremo a conoscere nel corso delle nuove puntate: Gonzalo, impersonato da André Lamoglia. Questi nuovi personaggi compenseranno l’uscita di scena di Miguel Bernardeau e Arón Piper, ovvero gli interpreti du Guzman e Andre.

Ritrovermo poi come sempre Itzan Escamilla nei panni di Samuel Garcia, Omar Ayso in quelli del personaggio omonimo, Omar. Claudia Salas sarà sempre Rebeka, Carla Diaz è Ari, Diego Martin Gabriel è invece Benjamin.

Elite: le location della serie tv

Elite è principalmente girata a Madrid. Una parte delle scene sono ambientate a San Lorenzo de El Escorial, un quartiere a nord-ovest della capitale iberica. Essenziali, ma al contempo lussuose e moderne, le residenze fanno parte della Sierra de Guadarrama, un’incantevole area montuosa dove, peraltro, Guillermo del Toro ha ambientato Il labirinto del fauno.

La scuola Las Encines è un rinomato liceo sito in montagna, lontano dal centro di Madrid, ma le riprese sono state effettuate negli interni degli studi della città. Gli esterni appartengono, invece, alla facciata dell’European University, a Villaviciosa de Odón, comune limitrofo.

