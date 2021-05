Gli amanti delle serie tv sono in trepidante attesa di Stranger Things 4, la nuova stagione dello show Netflix. Ecco quando esce, il cast e tutto il resto.

Tutti i fan di Stranger Things, dopo aver visto l’ultimo episodio della terza stagione, si sono interrogati sul futuro di Jim Hopper: il personaggio interpretato da David Harbour è davvero morto o è ancora vivo? È lui “l’americano” di cui parlano i soldati sovietici proprio nell’ultima scena? Una domanda che già in parte ha avuto risposta, ma che sarà “concreta” quando uscirà la quarta stagione della serie Netflix. Per togliere ogni dubbio sugli imminenti episodi, ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a Stranger Things 4, l’uscita, il cast e le anticipazioni (con un trailer che ha lasciato i fan a bocca aperta).

Stranger Things 4: uscita e numero di episodi

Quando esce Stranger Things 4? Se lo sono chiesti in molti, anche visto i diversi rinvii a causa del Covid che hanno fatto slittare le riprese. Però, sembra che l’uscita sia prevista per l’estate del 2021, anche se non è ancora stata resa nota la data ufficiale. All’uscita del secondo teaser trailer, il 6 maggio 2021, sono comparsi dei numeri che potrebbero far pensare alla data di uscita: secondo certe teorie dei fan fanno presagire a luglio 2021, altre a febbraio 2022. Bisogna ancora attendere prima di saperne di più!

Come detto, sulla tabella di marcia della produzione dello show Netflix c’è stato un grosso imprevisto, ovvero la pandemia che ha costretto a interrompere le riprese degli episodi nel mese di marzo 2020, a un mese dall’inizio. L’attore Finn Wolfhard aveva rivelato attraverso i suoi social che i lavori erano già avanti. In ogni caso, nel mese di giugno, gli sceneggiatori hanno ultimato gli script di tutti gli episodi. Le riprese sono riiniziate a ottobre 2020.

La quarta stagione di Stranger Things sarà composta da 8 episodi (esattamente come la prima e la terza).

Il cast di Stranger Things, tra “vecchi” e nuovi attori

Nella quarta stagione ci saranno nuovi ingressi per quanto riguarda il cast, oltre ai già noti protagonisti che ormai da tre stagioni ci fanno compagnia. Ecco chi sono gli interpreti, partendo dai nuovi:

–Robert Englund, che interpreta Victor Creel, un uomo richiuso in un ospedale psichiatrico per un omicidio commesso negli anni ’50.

–Jamie Campbell Bower, che interpreta Petter Ballard, un inserviente che lavora nell’ospedale psichiatrico.

–Joseph Quinn, che interpreta Eddie Munson, ovvero il gestore dell’Hellfire Club, cioè il club di Dungeons and Dragons di Hawkins.

–Eduardo Franco, che interpreta Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan Byers.

Inoltre ritorneranno: Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Winona Ryder (Joyce Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Noah Schapp (Will Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman), e il Dottor Brenner (Matthew Modine).

4° stagione di Stranger Things: le anticipazioni

A differenza di quanto avvenuto nelle stagioni precedenti, la cittadina di Hawkins non sarà il solo centro dell’azione.

Al termine della terza stagione abbiamo visto molto personaggi lasciare la cittadina dell’Indiana, per motivi differenti: ora la storia si svilupperà in più parti del mondo, dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica, come si può anche intravedere nel teaser trailer rilasciato dalla piattaforma di streaming.

Joyce si è trasferita da Hawkins e ha portato con sé i suoi figli e anche Undici, ma nuova minaccia incomberà quasi sicuramente su di loro e sugli altri personaggi. Visto che alla fine della terza stagione è stato chiusa la breccia nel Sottosopra, ma con le creature fuoriuscite ancora libere per il mondo, si può prevedere che la minaccia sarà proprio questa. Questo farà riunire tutto il cast?

Il secondo teaser trailer, uscito a maggio 2021, ha mostrato una giovane Undici alla prese con il suo passato (e in particolare con la persona che chiama “papà”, ovvero il Dottor Brenner (Matthew Modine). È un segnale che nella 4° stagione si parlerà più del suo passato? Ci sarà più spazio per Brenner, l’antagonista principe della serie?

Jim Hopper è vivo?

Qual è stata la sorte di Jim Hopper? È vivo? La risposta ci arriva in parte dal teaser trailer. È lui l’americano di cui parlano i due soldati sovietici al termine della stagione 3.

“Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka” si legge nel comunicato stampa diffuso da Netflix, firmato dagli ideatori della serie TV: i fratelli Duffer.

Le location della serie tv

Per quanto riguarda le location, la cittadina di Hawkins non è reale, ma si trova a Jackson, un piccolo paese della Georgia. I set sono stati ricreati in parte in diverse zone nei dintorni di Atlanta.

Infine la casa di Mike e Nancy si trova a East Point al numero 2530 di Piney Wood Lane.

