Si appresta ad arrivare su Sky la nuova serie Blocco 181, la prima fatica televisiva per Salmo. Il celebre rapper ricoprirà il ruolo di produttore creativo, supervisore e produttore musicale dello show, oltre ad avere un ruolo nel cast. Composta da un totale di otto puntate, la serie Sky Original è internamente realizzata da Sky Studios, con TapelessFilm e Red Joint Film. Alla regia troviamo Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio, per un progetto che arricchisce il catalogo di esclusive della pay-tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una data esatta deve essere ancora annunciata. In ogni caso, il comunicato probabilmente arriverà nell’arco delle prossime settimane. E di certo le puntate saranno disponibili sia su Sky sia on-demand su NOW. Le riprese hanno avuto inizio tra la fine di maggio e i primi di giugno 2021.

Ambientata nella periferia di Milano, consisterà in un racconto focalizzato sulle comunità multiculturali ivi residenti. Il titolo prende il nome da un complesso edilizio situato nella periferia meneghina che fa da sfondo a una storia d’amore, conflitti generazionali, empowerment femminile e affermazione personale. Durante un incontro con la stampa, il Senior Director di Sky, Nils Hartmann, ha dichiarato: “Maurizio [Salmo, ndr] conosce il mondo che raccontiamo. La Milano della nostra serie è l’anti-Milano da bere, che farà comunque un’apparizione. Ci sarà un filone da Romeo e Giulietta molto contemporaneo“.

La protagonista sarà Bea, una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla famiglia e alla gang cui appartiene e il desiderio di cambiare la sua vita. Vicino a lei ci saranno due ragazzi, Ludo e Mahdi, amici legati da un rapporto fraterno. Infine, c’è Snake, che oltre a una palestra, diventata un luogo di ritrovo per il quartiere, gestisce un’attività criminale.

I tre personaggi principali avranno il volto di giovanissimi artisti, ancora poco conosciuti al grande pubblico. Laura Osma impersonerà Bea, mentre Alessandro Piavani e Andrea Dodero saranno rispettivamente Ludo e Mahdi. Salmo assumerà le sembianze di Snake, mentre Alessandro Tedeschi porterà in scena Lorenzo.

Per alimentare l’hype riguardo alla produzione, Sky ha pubblicato un breve teaser trailer, che proponiamo di seguito:

Le riprese sono state effettuate a Milano, nei pressi di viale Famagosta, fra il verde del Parco Agricolo Sud e i palazzi cementizi del district. Per la seconda volta la tanto chiacchierata Barona ospita i temi caldi di oggi, dopo la serie Zero di Antonio Dikele.

