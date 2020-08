Netflix punta sempre di più sulla produzioni italiani, ecco perché il catalogo si amplia con Zero: vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Le prime sono stati Baby e Suburra poi, visto il grande successo a livello internazionale avuto da queste due serie TV, Netflix ha deciso di puntare sempre di più sulle produzioni italiane: è così che sulla piattaforma streaming sono arrivate Luna nera, Summertime e Curon. Nel 2021 un’altra serie TV made in Italy farà capolino su Netflix: parliamo di Zero. Nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, lo show sarà basato su dei ragazzi con dei superpoteri. Un argomento che da diversi anni sta conquistando sempre di più il mondo del cinema e delle serie TV.

Zero: le anticipazioni e la trama della serie TV

La prima stagione di Zero sarà composta da 9 episodi e, come detto, arriverà su Netflix nel 2021. Il titolo della serie è il soprannome del protagonista, Omar, un ragazzo timido che ha il potere di diventare invisibile.

Il protagonista scopre i proprio poteri quando nel quartiere nella periferia di Milano, il Barrio, arriverà un pericolo. Suo malgrado diventerà quindi una sorta di superiore e nel corso del suo percorso incontrerà nuovi amici e, forse, anche l’amore.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia

Zero: il cast della serie TV

Quello di Zero è un cast molto giovane, che non annovera star affermate del cinema italiano ma talenti in erba. Il protagonista è interpretato da Giuseppe Dave Seke.

Nel cast della serie TV Zero troviamo poi anche Haroun Fall nei panni di Sharif, Beatrice Grannò in quelli di Anna, Richard Dylan Mason è Momo, Daniela Scattolin veste i panni di Sara, Madior Fall quello di Inno e Virginia Diop interpreta Awa. Completano il cast Alex Van Damme, Frank Crudele, Giordano De Plano e Ashai Lombardo Arop.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: facebook.com/netflixitalia