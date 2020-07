Coronavirus: le mascherine da indossare in estate, ecco quali sono

Con l’arrivo dell’estate sempre più persone non indossano la mascherina per via delle alte temperature. Ecco qual è la migliore in questo periodo.

Il caldo, il sole e l’afa certo non aiutano e non facilitano l’utilizzo delle mascherine. Nonostante nella maggior parte delle città italiane non ci sia più l’obbligo di indossarle in pubblico, ci sono dei luoghi in cui è ancora indispensabile averle indosso. In molti, però, visto anche il caldo cercano di sfuggirne all’uso. Ma qual è la mascherina migliore da indossare durante l’estate?

Mascherine e caldo torrido: ecco quale indossare e perché

Il caldo non incentiva di certo il dover indossare la mascherina ed ecco che in molti cercano degli escamotage per sfuggirne ai divieti. C’è chi la porta sotto il mento, chi copre solo la bocca ad esclusione del naso e chi, invece, decide di portarla al braccio e metterla al viso solo all’occorrenza.

La motivazione è che con il caldo in molti proprio non riescono più ad indossarla. Ma esiste una mascherina adatta a queste alte temperature? Sembrerebbe proprio di sì e si tratta di quella chirurgica.

A dare una motivazione, inoltre, è stato Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L’infettivologo, tramite un post che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha parlato proprio delle mascherine ammettendo che è meglio usare le chirurgiche piuttosto che le FFP2 da lasciare al personale sanitario.

Buongiorno.I dati di ieri sembrano confermare il trend di discesa che, ci auguriamo, ci porterà presto a numeri vicini… Pubblicato da Matteo Bassetti su Lunedì 29 giugno 2020

Roberto Burioni: “Indossate le mascherine”

Anche Roberto Burioni, virologo e informatore scientifico, continua a ribadire l’importanza di indossare le mascherine, soprattutto nei luoghi affollati.

“Visto che in fondo portare la mascherina non è un sacrificio così terribile, io penso che – non in spiaggia, quando siamo da soli e neanche se facciamo una passeggiata nei boschi – nei luoghi affollati sia ancora meglio portarla. O per lo meno, io la porto e sto ben lontano da chi non la porta. Poi decidete voi”.

In commercio, inoltre, ormai si trovano tantissimi tipi diversi di mascherine, colorate o a tinta unita, insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una scelta consapevole e importante, soprattutto.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.